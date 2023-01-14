Фернандеш: «МЮ» не боится «Манчестер Сити»

Один из лидеров «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Манчестер Сити» в 20-м туре Премьер-лиги.

«Ман Сити» - один из лучших клубов Премьер-лиги, но мы верим в свои силы. Мы стали похожи на команду, которая убеждает болельщиков в том, что способна побеждать. Кто бы не играл против нас, мы не боимся. Знаем, какое большое значение для фанатов и клуба имеет этот матч», - передает слова полузащитника таблоид Daily Mail.

Манчестерское дерби состоится на стадионе «Олд Траффорд» в субботу, 14 января. Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.