Тен Хаг — о матче с «Манчестер Сити»: Если «Манчестер Юнайтед» хочет выигрывать трофеи, то нужно играть против лучших

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался в преддверии матча 20-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Тен Хаг заявил изданию ESPN, что ему все равно, о чем думает тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, потому что у «МЮ» есть свои принципы игры в футбол. Если «Манчестер Юнайтед» хочет выигрывать трофеи, то нужно играть против лучших команд, а «Сити» относится к этому списку, считает специалист.

Рулевой «красных дьяволов» добавил, что в его команде есть хорошие футболисты, которые смогут наравне конкурировать с игроками «Сити».

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 14 января, начало встречи — в 15:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.