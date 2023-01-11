Вегхорст получил травму, игроком активно интересуется «МЮ»

Без пяти минут новичок «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст получил травму паха, а также растяжение мышц и тренировался сегодня с тренером в спортивном зале. Об этом рапортует издание Fanatic.

Напомним, ранее сообщалось, что 30-летний нидерландский форвард сегодня не тренировался в общей группе «Бешикташа» - клуба, в котором на данный момент он продолжает карьеру, так как об официальном переходе форварда в «МЮ» ещё не было информации.

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий полностью согласовал переход в стан «красных дьяволов», между игроком и английским клубом уже есть устная договорённость.