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Вегхорст получил травму, игроком активно интересуется «МЮ»

11 Января 2023 • 18:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

Без пяти минут новичок «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст получил травму паха, а также растяжение мышц и тренировался сегодня с тренером в спортивном зале. Об этом рапортует издание Fanatic.

Напомним, ранее сообщалось, что 30-летний нидерландский форвард сегодня не тренировался в общей группе «Бешикташа» - клуба, в котором на данный момент он продолжает карьеру, так как об официальном переходе форварда в «МЮ» ещё не было информации.

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий полностью согласовал переход в стан «красных дьяволов», между игроком и английским клубом уже есть устная договорённость.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Манчестер Юнайтед Ваут Вегхорст Трансферы футбола - зима 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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