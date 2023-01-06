Джек Батлэнд официально стал новым голкипером «Манчестер Юнайтед». Футболист прибыл на «Олд Траффорд» из «Кристал Пэлас» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Летом «Манчестер Юнайтед» взял в аренду Мартина Дубравку у «Ньюкасла», но вратарь уже вернулся в стан «сорок». Именно поэтому манкунианцам понадобился новый игрок на роль запасного голкипера, кем и оказался Батлэнд.

До «Кристал Пэлас» Джек достаточно долго выступал за «Сток Сити». Одно время футболистом интересовался лондонский «Челси», но летом 2018 года «пенсионеры» сделали выбор в пользу Кепы Аррисабалаги, который по сей день является самым дорогим голкипером в истории.