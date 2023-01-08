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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Магуайр не перейдёт в «Астон Виллу»

08 Января 2023 • 23:13 Комментировать
Астон Вилла
...
Лидс
13.01 23:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не покинет клуб.

Согласно распространившимся слухам, «красные дьяволы» согласовали с «Астон Виллой» переход защитника сборной Англии, однако эта информация не соответствует действительности, докладывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Все стороны уже опровергли сведения об уходе Магуайра. Никаких обсуждений не велось. Ожидается, что 29-летний футболист останется в «Манчестер Юнайтед» и продолжит бороться за место в стартовом составе.

Гарри Магуайр принял участие лишь в семи поединках команды Эрика тен Хага в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Астон Вилла Гарри Магуайр Трансферы футбола - зима 2023
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