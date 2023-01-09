Вегхорст в шаге от перехода в «МЮ»

Нападающий «Бешикташа» Ваут Вегхорст в скором времени должен стать новичком «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, источники в Нидерландах утверждают, что сделка почти неизбежна.

Сперва Вегхорст прервёт свою аренду в «Бешикташе», а затем отправится на тренировочную базу «красных дьяволов» в Каррингтон, где пройдёт медицинское обследование. Напомним, права на Ваута по-прежнему принадлежат «Бёрнли», который приобрёл нидерландца в январское трансферное окно 2022 года.

Вегхорст станет форвардом «Манчестер Юнайтед» на правах краткосрочной аренды. Вряд ли клуб выкупит футболиста по окончанию сезона на постоянной основе.