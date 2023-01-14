«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» озвучили составы на дерби

Субботнюю программу 20-го тура Премьер-лиги Англии будет открывать центральный его матч – «Манчестер Юнайтед» сразится с «Манчестер Сити».

Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Маласия, Шоу, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Эриксен, Марсьяль, Рэшфорд.

Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Канселу, Родри, де Брёйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден, Холанн.

Битва между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» стартует на «Олд Траффорд» в 15:30 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает в таблице второе место (39 очков), а «Манчестер Юнайтед» - четвёртое (35 очков).