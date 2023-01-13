Янг объяснил, почему в своё время решил покинуть «МЮ»

Защитник «Астон Виллы» Эшли Янг объяснил своё решение покинуть «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе в 2020 году. Напомним, тогда англичанин перебрался в миланский «Интер», в составе которого выиграл чемпионат Италии.

«Я получил предложение от клуба о новом контракте, но было слишком поздно. Считаю, что если «Манчестер Юнайтед» действительно хотел бы сохранить меня, руководство предложило бы контракт гораздо раньше», – цитирует Янга Utd Plug.

Янг провёл в «Манчестер Юнайтед» целых 9 лет и по одному разу выиграл с клубом все возможные трофеи внутри Англии. Также футболист взял с командой Лигу Европы в 2017 году.