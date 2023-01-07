Стало известно, почему Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не воспользовался возможностью занять должность главного тренера сборной Бразилии.

Испанский специалист мог заменить Тите, объявившего об уходе из бразильской национальной команды сразу после вылета с чемпионата мира на стадии четвертьфинала. По информации журналиста Саймона Маллока, Гвардиола отказался от предложения Федерации футбола Бразилии, объяснив это «незавершёнными делами в «Манчестер Сити». Он предпочёл продлить соглашение с «горожанами», истекавшее по окончании текущего сезона.

Хосеп Гвардиола возглавляет английский гранд с 2016 года. Его новый договор рассчитан до 2025 года.