Если «МЮ» и купит нового нападающего зимой, это будет бюджетный вариант

«Манчестер Юнайтед» не намерен тратить большие деньги этой зимой на трансфер нападающего. По информации от журналиста Лори Уитуэлла, потенциальный новичок будет взят в аренду или достанется клубу по дешёвой цене.

Сейчас в прессе не называются конкретные имена. Ходили слухи о возможной аренде Жоау Фелиша, но ситуацию усложняет то, что мадридский «Атлетико» будет требовать за краткосрочную сделку аж 16 миллионов евро. Также манкунианцам нужно будет покрыть зарплату игрока, которая составляет 5 миллионов евро.

Ранее главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг подтвердил, что клуб хочет усилиться новым форвардом в это трансферное окно.