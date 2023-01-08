Канчельскис уверен, что Семак мог бы успешно работать в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«В «Зените» Семак выиграл все, хочется посмотреть на него в другой команде. Со временем у него точно будут предложения, он может оказаться в любой команде после всех его чемпионств в нашей стране, ведь за ним следят в мире», — заявил Канчельскис «РБ Спорту».

Эксперт признался, что хотел бы увидеть Семака в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». По мнению бывшего футболиста, у Семака точно бы получилось в стане «красных дьяволов».

Напомним, 46-летний специалист возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время он выиграл с клубом восемь трофеев.