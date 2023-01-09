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Бернарду Силва: «Мы знали, что «Арсенал» может сделать резкий скачок в этом сезоне»

09 Января 2023 • 14:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил, что для него не стала неожиданностью игра лондонского «Арсенала» в этом сезоне. Напомним, «канониры» пока лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги с отрывом в 5 очков от «горожан».

«Мы знали, что в этом сезоне у «Арсенала» может случиться резкий скачок. У этой команды есть отличный тренер и много молодых футболистов с огромным желанием побеждать. Меня ни капли не удивляет их игра. Давайте посмотрим, что случится в конце сезона», – цитирует Силву Manchester Evening News.

«Арсенал» в следующем туре АПЛ сыграет в дерби с «Тоттенхэмом». «Манчестер Сити» тоже ожидает принципиальный матч с соседями из «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Бернарду Силва
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