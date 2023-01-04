Канчельскис: «Если бы я перешёл прямо из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити», то меня бы зарезали»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, как болельщики «красных дьяволов» восприняли его переход в «Манчестер Сити».
Напомним, что за «горожан» Канчельскис выступал в 2001 году на правах аренды, проведя в общей сложности в составе принципиального соперника «МЮ» 11 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.
По словам экс-футболиста, его переход в «Манчестер Сити» был не столь болезненно воспринят фанатами «Манчестер Юнайтед», так как перед этим он успел поиграть и за другие команды.
«Этот переход был не такой значимый, как если бы я перешёл прямо из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити». В таком случае меня бы зарезали. Да, фанаты на «Олд Траффорд» кричали на меня, свистели, но для них это было не так больно, как в случае с прямым переходом», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».
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