Тен Хаг: «МЮ» близок к трансферу Вегхорста»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что его клуб близок к трансферу нападающего Ваута Вегхорста на правах аренды из «Бёрнли». Ранее журналист Фабрицио Романо уже сообщил, что нидерландец подписал с клубом контракт.

«Это правда, что мы близки к трансферу Ваута Вегхорста. Тем не менее, он не сможет принять участие в манчестерском дерби», – дал понять тен Хаг на своей пресс-конференции.

30-летний Вегхорст станет краткосрочной заменой Криштиану Роналду для «Манчестер Юнайтед». Летом команда постарается усилиться более молодым футболистом на долгосрочную перспективу.