Чех: «Первый гол «МЮ» доказал то, что люди, придумавшие правила, не понимают игру»

Экс-голкипер лондонских «Челси» и «Арсенала» Петр Чех дал свою оценку первому голу «Манчестер Юнайтед» в манкунианском дерби против «Манчестер Сити». Встреча прошла на «Олд Траффорд» и завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 2:1.

«Первый мяч «МЮ» доказал только то, что люди, придумавшие правила, не понимают игру», - оставил сообщение чешский спортсмен в социальных сетях.

После ассиста Каземиро, который замкнул Бруну Фернандеш, форвард Маркус Рашфорд находился в пассивном офсайде. Судейская бригада долго проверяла момент при помощи VAR и в конечном итоге засчитала гол.