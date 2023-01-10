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СМИ: Вегхорст лишь временно решит проблему форварда в «МЮ»

10 Января 2023 • 00:16 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

В последнее время нидерландца Ваута Вегхорста сватают в «Манчестер Юнайтед». Форвард в своём недавнем матче за «Бешикташ» даже попрощался с болельщиками, пишут СМИ.

Как полагает ESPN, наставник «манкунианцев» Эрик тен Хаг рассматривает Вегхорста только как временного форварда, который до лета будет способен решить проблему с нападающими в клубе. А уже после «красные дьяволы» смогут потратиться на более дорогое усиление в центр нападения. Среди будущих кандидатов в центр атаки – Гарри Кейн из «Тоттенхэма» или Виктор Осимхен из «Наполи».

Напомним, что текущий сезон Вегхорст неплохо проводит в Турции, играя за стамбульский «Бешикташ». В составе «орлов» он забил девять голов в 18 матчах чемпионата и Кубка Турции. Права на игрока принадлежат «Бёрнли» из Чемпионшипа.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Манчестер Юнайтед Ваут Вегхорст Трансферы футбола - зима 2023
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