СМИ: Вегхорст лишь временно решит проблему форварда в «МЮ»

В последнее время нидерландца Ваута Вегхорста сватают в «Манчестер Юнайтед». Форвард в своём недавнем матче за «Бешикташ» даже попрощался с болельщиками, пишут СМИ.

Как полагает ESPN, наставник «манкунианцев» Эрик тен Хаг рассматривает Вегхорста только как временного форварда, который до лета будет способен решить проблему с нападающими в клубе. А уже после «красные дьяволы» смогут потратиться на более дорогое усиление в центр нападения. Среди будущих кандидатов в центр атаки – Гарри Кейн из «Тоттенхэма» или Виктор Осимхен из «Наполи».

Напомним, что текущий сезон Вегхорст неплохо проводит в Турции, играя за стамбульский «Бешикташ». В составе «орлов» он забил девять голов в 18 матчах чемпионата и Кубка Турции. Права на игрока принадлежат «Бёрнли» из Чемпионшипа.