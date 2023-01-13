Клубы АПЛ запросили у «МЮ» стоимость Мактоминая

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай заинтересовал ряд других клубов Премьер-лиги.

Интерес к шотландцу проявили «Лидс», «Вест Хэм», «Эвертон», «Саутгемптон» и «Лестер», однако руководство «красных дьяволов» отвергло все запросы, исключив возможность продажи или аренды 26-летнего хавбека, информирует журналист Грэм Бэйли. Рулевой Эрик тен Хаг видит в футболисте важную опцию для ротации.

В текущей кампании Скотт Мактоминай появился на поле в 21 матче «Манчестер Юнайтед», записав себе в актив два забитых мяча и одну голевую передачу. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.