Каземиро: «Немногие известные мне тренеры так же одержимы победами, как тен Хаг»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мыслями о работе Эрика тен Хага.

Нидерландский специалист возглавил «красных дьяволов» перед началом сезона, а бразильский хавбек был подписан в августе из мадридского «Реала».

«Тен Хаг пришёл в клуб не так давно, он продолжает процесс внедрения своей философии. Он очень трудолюбив, и от игроков он требует того же. Для него важно, чтобы команда постоянно становилась сильнее. Эрик просто одержим победами – сильнее, чем большинство из тех тренеров, с которыми я работал. Для него важна каждая тренировка», – рассказал в интервью The Athletic Каземиро.