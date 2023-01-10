«Манчестер Юнайтед» полностью согласовал подписание Вегхорста

Нападающий Ваут Вегхорст находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед».

Английский гранд достиг полной устной договорённости по условиям перехода 30-летнего нидерландца, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Турецкий «Бешикташ» получит порядка 3 млн евро за досрочное прекращение аренды. «Красные дьяволы» арендуют Вегхорста у «Бёрнли», владеющего правами на игрока. Переход состоится сразу после того, как «Бешикташ» найдёт форварду замену.

Трансферная стоимость Ваута Вегхорста оценивается порталом Transfermarkt в 14 млн евро. Контракт футболиста с «Бёрнли» рассчитан до 2025 года.