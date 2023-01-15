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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рэшфорд - действующий рекордсмен АПЛ по количеству победных голов

15 Января 2023 • 05:28 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Манчестер Сити
окончен

В матче двадцатого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Манчестер Сити», а победный гол на свой счет записал Маркус Рэшфорд. Как оказалось, из 67 голов Рэшфорда в АПЛ двадцать семь оказались победными, что составляет 40,3 процента от общего количества голов. По этому параметру Рэшфорд - лидер среди всех игроков, выступавших в АПЛ и забивших более 50 голов в высшей лиге чемпионата Англии.

В следующем своем матче в рамках высшей лиги английского чемпионата, «Манчестер Юнайтед» сразится с «Кристал Пэлас». Это будет отложенный матч седьмого тура, он состоится 18 августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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