Рэшфорд - действующий рекордсмен АПЛ по количеству победных голов

В матче двадцатого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Манчестер Сити», а победный гол на свой счет записал Маркус Рэшфорд. Как оказалось, из 67 голов Рэшфорда в АПЛ двадцать семь оказались победными, что составляет 40,3 процента от общего количества голов. По этому параметру Рэшфорд - лидер среди всех игроков, выступавших в АПЛ и забивших более 50 голов в высшей лиге чемпионата Англии.

В следующем своем матче в рамках высшей лиги английского чемпионата, «Манчестер Юнайтед» сразится с «Кристал Пэлас». Это будет отложенный матч седьмого тура, он состоится 18 августа.