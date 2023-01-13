Гвардиол предпочитает перейти в «Манчестер Сити», а не «Реал»

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. По информации от The Hard Tackle, хорват хотел бы перебраться в «Манчестер Сити», а не мадридский «Реал».

Напомним, следующим летом Гвардиол будет доступен на трансферном рынке. Его стоимость может составить свыше 100 миллионов евро. Ранее сам футболист заявил, что с детства поддерживает «Ливерпуль».

В услугах защитника также заинтересован лондонский «Челси», который потерпел 6 поражений в 8 последних матчах.

В нынешнем сезоне 20-летний Йошко провел 13 матчей в Бундеслиге.