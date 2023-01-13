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Гвардиол предпочитает перейти в «Манчестер Сити», а не «Реал»

13 Января 2023 • 10:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. По информации от The Hard Tackle, хорват хотел бы перебраться в «Манчестер Сити», а не мадридский «Реал».

Напомним, следующим летом Гвардиол будет доступен на трансферном рынке. Его стоимость может составить свыше 100 миллионов евро. Ранее сам футболист заявил, что с детства поддерживает «Ливерпуль».

В услугах защитника также заинтересован лондонский «Челси», который потерпел 6 поражений в 8 последних матчах.

В нынешнем сезоне 20-летний Йошко провел 13 матчей в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Трансферы футбола - зима 2023
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