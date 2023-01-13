Бенджамен Менди оправдан по 6 эпизодам изнасилования

Защитник «Манчестер Сити» Бенджамен Менди был признан невиновным по 6 эпизодам изнасилования. О решении суда сообщает британское издание Sky Sports.

Несмотря на то, что Менди сумел доказать своим невиновность в делах по 6 изнасилованиям, француза ожидают суды ещё по двум подобным эпизодам.

Напомним, Менди не выходил на поле с лета 2021 года. «Манчестер Сити» с тех пор не выплачивает футболисту зарплату. В своё время «горожане» заплатили за футболиста «Монако» свыше 50 миллионов евро.

Менди трижды становился чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити», а также взял с командой несколько кубковых трофеев.