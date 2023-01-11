«Вулверхэмптон» сохранил интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед»

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака остаётся трансферной целью «Вулверхэмптона».

Об интересе «волков» к 25-летнему футболисту стало известно ещё до открытия зимнего трансферного окна. Как информирует Sky Sports, клуб по-прежнему рассчитывает усилиться Уан-Биссакой, однако в «Манчестер Юнайтед» пока не уверены, стоит ли отпускать игрока в разгар сезона. Эрик тен Хаг видит в латерале важную опцию для ротации, поэтому, вероятно, не одобрит его уход.

Стоимость Аарона Уан-Биссаки оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в шести матчах «красных дьяволов».