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«Вулверхэмптон» сохранил интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед»

11 Января 2023 • 20:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака остаётся трансферной целью «Вулверхэмптона».

Об интересе «волков» к 25-летнему футболисту стало известно ещё до открытия зимнего трансферного окна. Как информирует Sky Sports, клуб по-прежнему рассчитывает усилиться Уан-Биссакой, однако в «Манчестер Юнайтед» пока не уверены, стоит ли отпускать игрока в разгар сезона. Эрик тен Хаг видит в латерале важную опцию для ротации, поэтому, вероятно, не одобрит его уход.

Стоимость Аарона Уан-Биссаки оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в шести матчах «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака Трансферы футбола - зима 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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