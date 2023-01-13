Хендерсон может сыграть против «МЮ» в полуфинале Кубка лиги

Голкипер «Ноттингем Форест» Дин Хендерсон может сыграть против «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка лиги. Напомним, за «лесников» вратарь выступает на правах аренды, так как до сих пор принадлежит «красным дьяволам».

Хоть Хендерсону и нельзя играть против «Манчестер Юнайтед», в Кубке лиги может произойти исключение. По информации от журналиста Саймона Стоуна, голкипер собирается получить разрушение главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага принять участие обоих полуфиналах.

Напомним, «красные дьяволы» сыграют с «Ноттингем Форест» в полуфинале Кубка лиги два матча. Первая игра состоится 24 января на домашнем стадионе «лесников».