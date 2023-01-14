«Дьяволская» воля: «Манчестер Юнайтед» за четыре минуты переломил «Сити» и добыл девятую победу подряд

В центральном матче 20-го тура АПЛ сошлись «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Футбольную программу субботы открыл шикарный матч двух Манчестеров. «Сити», который вылетел из Кубка Лиги и недавно потерял очки в домашнем матче с «Эвертоном», приехал прерывать невероятную серию «Манчестер Юнайтед». После ухода Криштиану Роналду «красные дьяволы» только побеждают. Вот уже шесть матчей после ЧМ-2022 выиграно командой Эрика тен Хага, а было ещё два успешных матча до мундиаля. Итого – восемь побед подряд.

Многие ждали, что серия «дьяволов» падёт в матче с земляками, но ничего подобного не произошло. Да и по игре «Юнайтед» смотрелся солиднее. Всё-таки Эрик тен Хаг знает, куда ведёт команду. Начали команды матч с футбольных шахмат: по очереди уступали друг другу владение, проверяли слабые зоны. Первым опасным ударом отметился Фернандеш, которого почему-то решили не накрывать в 20 метрах от ворот. Бруну получил мяч от Эриксена и опасно пробил, но взял чуть выше.

Далее владение захватил «Манчестер Сити», однако, как это часто бывает преимущество в этих процентах (65 на 35) ничего не давало на поле. Наоборот, усыпили «горожане» таким футболом своего же голкипера. После банального заброса Эдерсон вдруг решил прогуляться за штрафной площадью, пробежал мимо мяча и позволил Рэшфорду пробить по пустому створу. Уже видели гол все поклонники «Юнайтед», но Уокер подстраховал незадачливого голкипера на «ленточке».

Унылый первый тайм команды компенсировали весёлым футболом после часа игры. Территориальное преимущество «Сити» наконец вылилось в толковую комбинацию: Марез покатил к углу штрафной площади, Де Брёйне сместился к лицевой и навесил на дальнюю штангу, а Грилиш спокойно замкнул этот кросс – 0:1. Гол серьёзно взбодрил игру, раззадорив «дьяволов». Теперь уже они взяли нити игры в свои руки, двумя бодрыми атаками перевернув весь матч.

На 78-й минуте Каземиро выдал разрезающий пас на Рэшфорда. Маркус был в метровом офсайде, но мяча не коснулся. Зато на передачу выскочил Фернандеш, который чётко пробил мимо Эдерсона – 1:1. Долго арбитр думал, повторы смотрел, в итоге засчитав этот гол. И уже через четыре минут Атвелл вновь указывал на центр поля. Быструю атаку «дьяволов» резанным прострелом слева разжёг молодой Гарначо, а Маркус Рэшфорд в падении послал мяч в сетку – 2:1.

«Манчестер Юнайтед» за четыре минуты перевернул дерби и добыл волевую победу над «Сити». Для команды Эрика тен Хага эта победа стала девятой (!) кряду, а в турнирной таблице АПЛ «дьяволы» на расстояние одного очка приблизились к «горожанам». И очень порадовали «Арсенал».