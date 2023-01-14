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«Дьяволская» воля: «Манчестер Юнайтед» за четыре минуты переломил «Сити» и добыл девятую победу подряд

14 Января 2023 • 17:25 Комментировать (8)
Манчестер Юнайтед
2:1
Манчестер Сити
окончен

В центральном матче 20-го тура АПЛ сошлись «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед2:1Манчестер Сити
  60'Грилиш Джек (0:1)
(1:1) Фернандеш Бруну78'  
(2:1) Рэшфорд Маркус82'  
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронВаран РафаэльШоу ЛюкМаласиа Тирелл 90' (Мактоминай Скотт ( 90') Каземиро Карлос  89' 90' (Мартинес Лисандро ( 90') Фред Сантос  88'Фернандеш БрунуЭриксен Кристиан  64' 72' (Гарначо Алехандро ( 72') Рэшфорд Маркус 90' (Магуайр Гарри ( 90') Марсьяль Антони 46' (Антони ( 46')
Запасные: Линделоф ВикторМайну КоббиХитон ТомСанчо ДжедонЭланга Энтони
Эдерсон МораесУокер КайлАканджи МануэльАке НатанКанселу ЖоауДе Брёйне КевинРодри ЭрнандесСилва БернардуМарез РиядХоланн ЭрлингФоден Фил 57' (Грилиш Джек ( 57')
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикПалмер КоулГомес СерхиоФиллипс КэлвинОртега ШтефанАльварес ХулианГюндоган Илкай
14 января. Стадион "Олд Траффорд".

 

Футбольную программу субботы открыл шикарный матч двух Манчестеров. «Сити», который вылетел из Кубка Лиги и недавно потерял очки в домашнем матче с «Эвертоном», приехал прерывать невероятную серию «Манчестер Юнайтед». После ухода Криштиану Роналду «красные дьяволы» только побеждают. Вот уже шесть матчей после ЧМ-2022 выиграно командой Эрика тен Хага, а было ещё два успешных матча до мундиаля. Итого – восемь побед подряд.

Многие ждали, что серия «дьяволов» падёт в матче с земляками, но ничего подобного не произошло. Да и по игре «Юнайтед» смотрелся солиднее. Всё-таки Эрик тен Хаг знает, куда ведёт команду. Начали команды матч с футбольных шахмат: по очереди уступали друг другу владение, проверяли слабые зоны. Первым опасным ударом отметился Фернандеш, которого почему-то решили не накрывать в 20 метрах от ворот. Бруну получил мяч от Эриксена и опасно пробил, но взял чуть выше.

Далее владение захватил «Манчестер Сити», однако, как это часто бывает преимущество в этих процентах (65 на 35) ничего не давало на поле. Наоборот, усыпили «горожане» таким футболом своего же голкипера. После банального заброса Эдерсон вдруг решил прогуляться за штрафной площадью, пробежал мимо мяча и позволил Рэшфорду пробить по пустому створу. Уже видели гол все поклонники «Юнайтед», но Уокер подстраховал незадачливого голкипера на «ленточке».

Унылый первый тайм команды компенсировали весёлым футболом после часа игры. Территориальное преимущество «Сити» наконец вылилось в толковую комбинацию: Марез покатил к углу штрафной площади, Де Брёйне сместился к лицевой и навесил на дальнюю штангу, а Грилиш спокойно замкнул этот кросс – 0:1. Гол серьёзно взбодрил игру, раззадорив «дьяволов». Теперь уже они взяли нити игры в свои руки, двумя бодрыми атаками перевернув весь матч.

На 78-й минуте Каземиро выдал разрезающий пас на Рэшфорда. Маркус был в метровом офсайде, но мяча не коснулся. Зато на передачу выскочил Фернандеш, который чётко пробил мимо Эдерсона – 1:1. Долго арбитр думал, повторы смотрел, в итоге засчитав этот гол. И уже через четыре минут Атвелл вновь указывал на центр поля. Быструю атаку «дьяволов» резанным прострелом слева разжёг молодой Гарначо, а Маркус Рэшфорд в падении послал мяч в сетку – 2:1.

«Манчестер Юнайтед» за четыре минуты перевернул дерби и добыл волевую победу над «Сити». Для команды Эрика тен Хага эта победа стала девятой (!) кряду, а в турнирной таблице АПЛ «дьяволы» на расстояние одного очка приблизились к «горожанам». И очень порадовали «Арсенал».

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
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Zenituwka
14 Января 2023 в 18:18
Отлично!
manch
14 Января 2023 в 18:09
Лучшие!
NOBODY
14 Января 2023 в 18:06
ха ха ха ))) отличная новость)) Пепка - физрук )))
Element-22
14 Января 2023 в 18:01
очень показательная, тренерская победа. выпустил малоиграющего Фреда - прикрыл КДБ на 85 минут; снова доверился Люку в качестве центрдефа - дал лишь раз пробить в створ. но, конечно, это, как и 0.76 xG цистерны на уровне ФНЛ, обсуждать никто не будет. а тем временем FA выкатила официальное заявление по поводу гола Бруно.
да и вообще - кого обыгрывает этот Тен Хаг? ноттингемы да эвертоны? а кому забивает этот Рэшфорд?
GGMU!!!
ARTUR
14 Января 2023 в 17:34
Очень сильный второй тайм , забей конечно в первом Решфорд то может и первый был бы боевым , Сити классно придавил и поменял рисунок игры , и забили в тему , но у этого МЮ как оказалось есть яйца , и они без ботекса , последний раз такие моменты с волевым преобжением были при Ферги , а Пеп мне кажется передержал лося ,менять его нужно было . И даже на то что Решфор забил ,для меня он бестолочь. Очень маленький у него кпд . Но !!! Они все прибавили при ЭТХ !!!
FORZAYOU
14 Января 2023 в 17:34
Дьявольская воля судьи. Как обычно. Райли позавидовал бы)))
26Vladarg76
14 Января 2023 в 17:31
У Сити все чётче прослеживается падение мотивации в чемпионате.и сколько не смотрю за Фоденом,просто недоумеваю:что в нем нашли?!
pol-black
14 Января 2023 в 17:28
болельщиков "дьяволов" - с победой! они сегодня были сильнее горожан! Тен Хааг проделывает хорошую работу. Ферги должен быть доволен.
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