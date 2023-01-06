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«МЮ» в последние часы активизировал попытки заполучить Фелиша

06 Января 2023 • 10:29 Комментировать
Атлетико М
...
Барселона
08.01 23:00

«Манчестер Юнайтед» всерьёз намерен пополнить свои ряды нападающим мадридского «Атлетико» Жоау Фелишем. По информации от журналиста Маттео Моретто, в последние часы манкунианцы ускорили переговоры по трансферу португальца.

Сообщается, что «красные дьяволы» уже сделали агенту футболиста Жорже Мендешу первое предложение. «Манчестер Юнайтед» предлагает сумму компенсации в размере 4 миллиона евро за аренду Фелиша до конца сезона. Также команда Эрика тен Хага согласна полностью покрывать зарплату португальца.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» требует за аренду Фелиша 16 миллионов евро, но «Манчестер Юнайтед» не намерен платить такие деньги за краткосрочную сделку.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
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