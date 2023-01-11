Вегхорст сегодня не тренировался с «Бешикташем»

Нападающий «Бешикташа» Ваут Вегхорст сегодня не тренировался с командой. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Вегхорста в последнее время активно связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона. Проблема пока состоит в том, что за «Бешикташ» нидерландец тоже выступает на правах аренды. Турецкий клуб требует некую компенсацию, чтобы отпустить Ваута.

Вегхорст сейчас принадлежит «Бёрнли», в который перешёл год назад. В составе «Бешикташа» нападающий отметился 8 голами и 4 результативными передачами в чемпионате Турции.

Отметим, что Ваут также забил два гола на чемпионате мира за сборную Нидерландов.