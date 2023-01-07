Лисандро Мартинес: «Рэшфорд может в любую секунду перевернуть игру»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался об игре нападающего Маркуса Рэшфорда.

Ранее англичанина похвалил Каземиро, заявивший, что тот может войти в пятёрку лучших игроков мира. Мартинес согласился с бразильцем: «Я полностью поддерживаю мнение Каземиро. Рэшфорд – наш ключевой игрок, и он определённо из тех, кто способен перевернуть игру в любую секунду. Он отлично понимает, что значит выступать за «Манчестер Юнайтед», поэтому работает с запредельным настроем. У него есть все шансы стать одним из лучших в мире», – цитирует Sky аргентинского защитника, пополнившего ряды «красных дьяволов» летом 2022 года.