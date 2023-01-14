Бруну Фернандеш: «Не хотел продлевать контракт, не зная, что ждёт «МЮ» в будущем»

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш вспомнил, как продлевал контракт с клубом.

В апреле 2022 года португалец заключил с «красными дьяволами» соглашение, рассчитанное до 2026 года.

«В прошлом году, прежде чем продлить контракт, я обсудил с клубом проект. Я знал, что Ральф Рангник – временный тренер, и мне хотелось узнать, в каком направлении клуб намерен двигаться дальше, есть ли чёткое видение. После этого я подписал новый контракт.

Я не скрываю, что деньги важны. Очевидно, что в футболе, как и в любой другой деятельности, всегда хочется зарабатывать как можно больше, но тогда я сказал руководству, что не хочу продлевать контракт, не зная, что ждёт клуб в будущем», – цитируют Фернандеша английские СМИ.