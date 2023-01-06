Абубакар может оказаться в «МЮ»

Нападающий «Аль-Насра» Венсан Абубакар в скором времени может оказаться в Английской премьер-лиге. По информации от Okaz, камерунца на правах аренды до конца сезона хочет пригласить «Манчестер Юнайтед».

В услугах футболиста также заинтересован турецкий «Фенербахче», что может немного усложнить ситуацию для «красных дьяволов». Команда Эрика тен Хага хочет заполучить нового форварда до конца сезона на краткосрочной основе.

Напомним, недавно одноклубником Абубакара в «Аль-Насре» стал Криштиану Роналду, замену которому как раз в данный момент подыскивает «Манчестер Юнайтед».