Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Абубакар может оказаться в «МЮ»

06 Января 2023 • 16:25 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

Нападающий «Аль-Насра» Венсан Абубакар в скором времени может оказаться в Английской премьер-лиге. По информации от Okaz, камерунца на правах аренды до конца сезона хочет пригласить «Манчестер Юнайтед».

В услугах футболиста также заинтересован турецкий «Фенербахче», что может немного усложнить ситуацию для «красных дьяволов». Команда Эрика тен Хага хочет заполучить нового форварда до конца сезона на краткосрочной основе.

Напомним, недавно одноклубником Абубакара в «Аль-Насре» стал Криштиану Роналду, замену которому как раз в данный момент подыскивает «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Аль-Наср Венсан Абубакар Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Января
16:44 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» вряд ли сможет подписать Порро в январе
16:25 · Англия. Премьер-лига
Абубакар может оказаться в «МЮ»
16:19 · Англия. Кубок Англии
​Конте отказался от пресс-конференции из-за смерти Виалли
16:11 · Англия. Премьер-лига
​Бернарду Силва высказался о возможном возвращении в «Бенфику»
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на Тюрама
15:29 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» надеется подписать Маккенни
15:20 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет видеть Райса в «Арсенале»
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назначил Жоржиньо новую встречу по продлению контракта
14:32 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес пропустит следующий матч «Бенфики»
14:25 · Англия. Премьер-лига
​Поттер объяснил замену Обамеянга
14:19 · Англия. Премьер-лига
Каррагер похвалил тен Хага за работу в «МЮ»
14:02 · Англия. Премьер-лига
Кесси может отправиться в «Вулверхэмптон» в обмен на Невеша
14:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в Италии
13:59 · Англия. Премьер-лига
​Грилиш честно рассказал о своих проблемах в «Манчестер Сити»
13:42 · Англия. Премьер-лига
Украинец Мудрик выбрал между «Арсеналом» и «Челси»
Все новости
Рекомендуем