«Манчестер Юнайтед» впервые с 2021 года отобрал очки у «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» в матче 20-го тура АПЛ (2:1). Этот матч стал первым с марта 2021 года в рамках национального первенства, в котором «красные дьяволы» смогли отобрать очки у подопечных Хосепа Гвардиолы.

Голами в этой встрече отметились Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд (оба — «Манчестер Юнайтед»).

«МЮ» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от идущих на второй строчке «горожан» на одно очко.

В следующем туре команда Эрика тен Хага сыграет с «Кристал Пэлас», а «Сити» встретится с «Тоттенхэмом».