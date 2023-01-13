У «МЮ» не будет права выкупа Вегхорста

«Манчестер Юнайтед» не включил в арендное соглашение с «Бёрнли» право выкупа нападающего Ваута Вегхорста на постоянной основе. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что нидерландец задержится на «Олд Траффорд» до конца сезона.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» ранее заплатил турецкому «Бешикташу» 3 миллиона евро компенсации, чтобы прервать аренду Вегхорста. Сам футболист надеется принять участие в манчестерском дерби, которое состоится завтра.

Официальное объявление о трансфере Вегхорста должно состояться сегодня. В чемпионате Турции Ваут в этом сезона отметился 8 голами и 4 результативными передачами.