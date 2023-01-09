Мёлестен – о трансфере Вегхорста в «МЮ»: «Думаю, тен Хаг знает, что делает»

Бывший ассистент Сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» Рене Мёлестен прокомментировал слухи о переходе нападающего Ваута Вегхорста в стан «красных дьяволов».

«Я думаю, тен Хаг знает, что делает. У меня нет в этом сомнений. Вегхорсту сейчас 30, поэтому он наверняка станет краткосрочной опцией для «Манчестер Юнайтед». В клубе скоро могут поменяться владельцы, поэтому тен Хаг пока вынужден получать только арендованных игроков», – цитирует Мёлестена BBC.

Напомним, Мёлестен ранее работал тренером махачкалинского «Анжи». Права на Вегхорста в данный момент принадлежат «Бёрнли», но игрок выступает в аренде за турецкий «Бешикташ».