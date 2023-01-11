«Манчестер Сити» и «Наполи» нацелились на 18-летнего игрока сборной Марокко

Атакующий полузащитник бельгийского «Генка» Билаль эль-Ханнус может перебраться в один из ведущих европейских чемпионатов.

18-летний игрок привлёк внимание грандов своими выступлениями в чемпионате Бельгии, также молодому дарованию нашлось место в заявке сборной Марокко на ЧМ-2022. Согласно сведениям Het Laatste Nieuws, в приобретении эль-Ханнуса заинтересованы итальянский «Наполи» и английский «Манчестер Сити». «Генк» не хочет расставаться с футболистом по крайней мере до 2024 года, поэтому запросит внушительную трансферную компенсацию.

Билаль эль-Ханнус дебютировал за сборную Марокко на ЧМ-2022 в поединке за третье место против Хорватии. В составе «Генка» он отыграл 20 встреч, отметившись двумя ассистами.