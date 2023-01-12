Вегхорст покинул расположение «Бешикташа»

Нападающий Ваут Вегхорст покинул расположение турецкого «Бешикташа», за который ранее выступал на правах аренды из «Бёрнли». По информации от журналиста Серкана Дикме, нидерландец в ближайшее время должен стать футболистом «Манчестер Юнайтед».

Если верить источнику, «Бешикташ» уже разорвал арендное соглашение с «Бёрнли». «Манчестер Юнайтед» тоже намерен пригласить Вегхорста на краткосрочной основе до конца сезона.

Напомним, Ваут заменит в команде Криштиану Роналду, который ранее ушёл свободным агентом в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии и стал самым высокооплачиваемым спортсменом планеты с годовым окладом в 200 миллионов евро.