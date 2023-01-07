​Тен Хаг упрекнул «Манчестер Юнайтед» за трансферы последних лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскритиковал клуб за трансферы, которые осуществлялись в последние годы.

«За последние годы клуб купил невообразимое количество игроков, которые недостаточно хороши. Большинство трансферов были средними, а средний уровень «Манчестер Юнайтед» не подходит. Футболка этого клуба весит много. Здесь могут играть только настоящие личности, способные выступать под большим давлением», - высказался тен Хаг, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Алекс Терк.

Напомним, что Эрик тен Хаг принял «Манчестер Юнайтед» в начале нынешнего сезона.