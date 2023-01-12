«Манчестер Сити» отозвал Делапа из аренды в «Сток Сити» и отправил в другой клуб из Чемпионшипа

«Манчестер Сити» отозвал из аренды своего нападающего Лиама Делапа, который первую половину сезона провёл в составе «Сток Сити». За этот отрезок 19-летний форвард отметился тремя голами в Чемпионшипе.

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, вторую половину сезона футболист проведёт в аренде за другую команду из Чемпионшипа – «Престон Норт Энд». Если «Сток Сити» сейчас борется за выживание, находясь на 18 месте, то новая команда Делапа идёт на десятой строчке и отстаёт от зоны плей-офф всего на два очка.

Напомним, Делап к своим годам успел провести уже два матча за «Манчестер Сити» в Английской премьер-лиге.