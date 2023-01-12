​Вегхорст может сыграть за «Манчестер Юнайтед» уже в дерби с «Манчестер Сити»

Авторитетные инсайдеры в один голос твердят, что Ваут Вегхорст вот-вот станет игроком «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Manchester Evening News, дебютировать за «красных дьяволов» 30-летний нидерландец может уже в субботнем дерби Премьер-лиги против «Манчестер Сити». В стане «красных дьяволов» на это очень надеются.

В четверг Ваут Вегхорст прибудет в Манчестер, где пройдёт медицинское обследование. После этого форвард подпишет контракт. Останется только внести Вегхорста в заявочный лист «Юнайтед» на сезон.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» стартует 14 января в 15:30 по Москве.