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Фердинанд: «Магуайру надо уходить из «Манчестер Юнайтед» прямо сейчас»

10 Января 2023 • 14:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд посоветовал игроку манкунианской команды Гарри Магуайру покинуть английский клуб, поскольку нынешний наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг на него не рассчитывает.  

«Гарри Магуайру надо уходить из команды прямо сейчас. Люк Шоу играет центрального защитника вместо него. Это как если бы я вернулся после качественного выступления на чемпионате мира, а Патрис Эвра выходил бы играть на позиции центрдефа», — приводит слова Фердинанда Vibe with Five.

В нынешнем сезоне 29-летний Магуайр провёл за «Манчестер Юнайтед» 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Контракт защитника сборной Англии с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Гарри Магуайр
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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