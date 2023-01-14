​Раскрыты строгие правила тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг стремится к высокому уровню дисциплины в команде. На страницах Daily Mail была опубликована информация о некоторых правилах, которые установил нидерландский тренер. Так, например, в «МЮ» существует дресс-код – футболисты должны носить клубную одежду и кроссовки. К этому тен Хаг пришёл во время предсезонки в Бангкоке. Тренеру не понравилось, что футболисты ходили по отелю в разной одежде и тапочках.

Также в «Манчестер Юнайтед» существует фиксированное время приёма пищи на базе и во время выездов. При этом во время еды игрокам запрещено пользоваться смартфонами.