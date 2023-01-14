Канчельскис дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»

Экс-футболист сборной России, а ныне эксперт Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от поединка между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в 20-м туре Английской премьер-лиги.

В разговоре с корреспондентом Sport24 Канчельскис заявил, что ждет победы «красных дьяволов» в предстоящем противостоянии.

«В случае победы «Манчестер Юнайтед», на что я надеюсь, нас будет ждать интересная борьба за чемпионство», - сказал эксперт.

Дерби Манчестера пройдет на стадионе «Олд Траффорд» сегодня, 14 января. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.