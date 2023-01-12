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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола: «С такой игрой у нас не будет шансов против «Манчестер Юнайтед»

12 Января 2023 • 17:38 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

После поражения от «Саутгемптона» в Кубке лиги (0:2) рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что соперник был лучше. Также испанский специалист сказал несколько слов о предстоящем дерби с «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге.

«Когда ты выступаешь за «Манчестер Сити», то ты должен быть готовым к каждому матчу. Если мы сыграем так же против «Манчестер Юнайтед», у нас не будет шансов», - рассказал Гвардиола журналистам.

Дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» стартует на «Олд Траффорд» 14 января в 15:30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
12 Января 2023 в 17:53
Да у вас ни с какой игрой не будет шансов))Вынесем вас при наших болельщиках под GGMU!!!
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