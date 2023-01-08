Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг намерен ввести потолок зарплат в «Манчестер Юнайтед»

08 Января 2023 • 02:45 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжает работу над улучшением атмосферы в команде.

Нидерландский специалист, возглавивший «красных дьяволов» летом, надеется избежать ситуаций, при которых лидеры команды будут завидовать друг другу из-за несопоставимых финансовых условий контрактов. Согласно сведениям журналиста Джо Бернштейна, зарплатный потолок планируется установить на уровне 225 тысяч евро в неделю. Первым от данной меры пострадает голкипер Давид де Хеа, чья текущая заработная плата значительно превышает обозначенный предел.

Трудовой договор испанского вратаря с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до следующего лета, но предусматривает опцию автоматического продления на год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Января
02:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг намерен ввести потолок зарплат в «Манчестер Юнайтед»
02:35 · Англия. Кубок Англии
Хосе Энрике: «Не было там офсайда, нам повезло»
02:30 · Англия. Кубок Англии
Лопетеги: «Жаль, можно было всё решить сегодня»
02:24 · Англия. Премьер-лига
Тюрам – одна из главных целей «Челси» на трансферном рынке, переговоры продолжаются
02:14 · Англия. Кубок Англии
Клопп оценил игру Гакпо в дебютном матче за «Ливерпуль»
01:39 · Англия. Кубок Англии
Клопп – о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Хорошо начали, но пропустили нелогичный гол»
00:53 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» не смог справиться с «Вулверхэмптоном»
00:49 · Англия. Кубок Англии
Салах вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля»
00:27 · Англия. Кубок Англии
Поттер: «Владельцы «Челси» – умные люди, они понимают ситуацию»
07 Января
23:18 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии
23:05 · Англия. Кубок Англии
Клопп прокомментировал попадание Гакпо в стартовый состав «Ливерпуля» на матч Кубка Англии
22:57 · Англия. Кубок Англии
«Ньюкасл» вылетел из Кубка, проиграв «Шеффилд Уэнсдей»
22:48 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»
22:30 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
22:22 · Англия. Кубок Англии
«Вест Хэм» вырвал победу у «Брентфорда»
Все новости
Рекомендуем