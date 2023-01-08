Тен Хаг намерен ввести потолок зарплат в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжает работу над улучшением атмосферы в команде.

Нидерландский специалист, возглавивший «красных дьяволов» летом, надеется избежать ситуаций, при которых лидеры команды будут завидовать друг другу из-за несопоставимых финансовых условий контрактов. Согласно сведениям журналиста Джо Бернштейна, зарплатный потолок планируется установить на уровне 225 тысяч евро в неделю. Первым от данной меры пострадает голкипер Давид де Хеа, чья текущая заработная плата значительно превышает обозначенный предел.

Трудовой договор испанского вратаря с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до следующего лета, но предусматривает опцию автоматического продления на год.