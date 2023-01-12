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Романо: «Переход Вегхорста в «МЮ» – решённое дело»

12 Января 2023 • 13:24 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

Инсайдер Фабрицио Романо дал понять в своих социальных сетях, что нападающий Ваут Вегхорст в скором времени станет новичком «Манчестер Юнайтед». По информации источника, «красные дьяволы» заплатят турецкому «Бешикташу» три миллиона евро компенсации за досрочное прекращение аренды нидерландца.

Права на футболиста принадлежат «Бёрнли», который ныне выступает в Чемпионшипе. Вегхорст сегодня должен вылететь в Манчестер, чтобы пройти медосмотр и подписать с клубом контракт. Напомним, Ваут станет игроком «красных дьяволов» до конца сезона на правах аренды.

В этом сезоне Вегхорст отметился 8 голами и 4 ассистами в чемпионате Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Бёрнли Манчестер Юнайтед Фабрицио Романо Ваут Вегхорст Трансферы футбола - зима 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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