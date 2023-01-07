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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» хочет подписать долгосрочные контракты с Далотом и Рэшфордом

07 Января 2023 • 10:49 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

«Манчестер Юнайтед» активно работает над тем, чтобы подписать более долгосрочные контракты с защитником Диогу Далотом и нападающим Маркусом Рэшфордом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, новые сделки с этими футболистами в данный момент являются приоритетом для руководства.

В контрактах обоих игроков недавно были активированы пункты об автоматическом продлении на один год, но главный тренер команды Эрик тен Хаг хотел бы обеспечить Далоту и Рэшфорду более долгосрочную роль в проекте «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Рэшфорд в нынешнем сезоне забил 7 голов в АПЛ, что делает его лучшим бомбардиром команды в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Диогу Далот
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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