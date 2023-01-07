«МЮ» хочет подписать долгосрочные контракты с Далотом и Рэшфордом

«Манчестер Юнайтед» активно работает над тем, чтобы подписать более долгосрочные контракты с защитником Диогу Далотом и нападающим Маркусом Рэшфордом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, новые сделки с этими футболистами в данный момент являются приоритетом для руководства.

В контрактах обоих игроков недавно были активированы пункты об автоматическом продлении на один год, но главный тренер команды Эрик тен Хаг хотел бы обеспечить Далоту и Рэшфорду более долгосрочную роль в проекте «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Рэшфорд в нынешнем сезоне забил 7 голов в АПЛ, что делает его лучшим бомбардиром команды в чемпионате.