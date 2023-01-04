«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Чупо-Мотингом

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг может перейти в «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей страничке в социальной сети.

Ранее сообщалось, что «Бавария» провела переговоры с агентом 33-летнего форварда о продлении трудового соглашения. Встреча прошла позитивно, но стороны далеки от заключения контракта, потому что Чупо-Мотинг хочет получать больше игрового времени. «Красные дьяволы» внимательно наблюдают за ситуацией.

В текущем сезоне камерунский форвард забил 11 голов и отдал три результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Баварией» истекает в конце июня этого года. Трансферная стоимость Чупо-Мотинга оценивается в 6 млн евро.