Тен Хаг рассказал, чему научился у Гвардиолы за время совместной работы в «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, какие уроки извлёк из работы с Хосепом Гвардиолой в «Баварии».

Нидерландец возглавлял дубль мюнхенцев, когда испанец был главным тренером первой команды. 14 января «Манчестер Юнайтед» тен Хага встретится с «Манчестер Сити» Гвардиолы на «Олд Траффорд».

«Чтобы рассказать, чему я научился у Гвардиолы, понадобится слишком много времени. Мне не хватит 30 секунд, чтобы ответить на этот вопрос.

Самое лучшее, что я извлёк из работы с ним, – желание владеть инициативой. В футболе важен результат, но вы хотите добиваться его определённым образом, развлекаясь. Лучший футбол – это не только победы, но и умение развлекать болельщиков», – цитирует UtdDistrict тен Хага.