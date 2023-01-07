«Манчестер Юнайтед» завершает сделку по переходу нападающего Ваута Вегхорста.

30-летний футболист выступает за турецкий «Бешикташ» на правах аренды из английского «Бёрнли», вылетевшего в Чемпионшип по итогам прошлого сезона. Как стало известно журналисту Санти Ауна, «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Вегхорста. Стороны почти согласовали аренду игрока, переход будет оформлен официально в скором времени.

Ваут Вегхорст забил семь голов в 15 матчах чемпионата Турции за «Бешикташ». На чемпионате мира в Катаре форвард отметился дублем в ворота сборной Аргентины в поединке четвертьфинала.