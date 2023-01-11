Тен Хаг: «Я считаю Пельистри очень важной частью будущего «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своих планах на полузащитника Факундо Пельистри. Напомним, 21-летний футболист недавно выступил за сборную Уругвая на чемпионате мира, хотя в этом сезоне на его счету до сих пор нет ни одного матча в Английской премьер-лиге.

«Я считаю Пельистри очень важной частью будущего «Манчестер Юнайтед». Думаю, его прогресс очевиден. Я также был рад за него, когда он выступил на чемпионате мира. Факундо – большой молодец», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, ранее уругваец выступал на правах аренды за испанский «Алавес».