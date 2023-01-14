Вегхорст прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский нападающий Ваут Вегхорст высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед».

«Для меня большая честь стать игроком «Манчестер Юнайтед». Я играл против этого клуба в прошлом, и это потрясающее чувство, что теперь я могу надеть знаменитую красную футболку. Я наблюдал за прогрессом клуба под руководством Эрика тен Хага в нынешнем сезоне и не могу дождаться, когда смогу начать помогать команде в выполнении целей», — заявил Вегхорст, чьи слова цитирует пресс-служба «красных дьяволов». Игрок пообещал, что будет отдавать клубу все силы, также поблагодарив всех, кто помогал ему дойти до такого уровня.

Напомним, что Ваут Вегхорст арендован из «Бёрнли». Последние полгода игрок нидерландской сборной провёл в составе турецкого «Бешикташа».